В районе Малтепе Стамбула прогремел взрыв

Во вторник, 20 июня, взрыв произошел в одном из офисов в Стамбуле, припаркованный рядом со зданием автомобиль получил повреждения и перевернулся из-за взрыва. Инцидент произошел в стамбульском районе Малтепе.

В настоящее время место происшествия оцеплено пожарными и полицией. О жертвах и пострадавших информации пока нет.

В конце апреля в Стамбуле в микроавтобусе, перевозившем студентов, прогремел взрыв. По данным турецких изданий, в результате инцидента 7 человек получили ранения. В транспортном средстве сработало самодельное взрывное устройство.