//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//События/Афиша

eta-prekrasnaya-zhizn

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//В мире 13+

Шенгенская виза скомпрометировала себя

20 июня 2017, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

Шенгенская виза скомпрометировала себя
Kapital.kz

Совет Евросоюза, определяющий стандарт для наклеек на визу, решил изменить дизайн шенгенской визы, которая оставалась в таком виде на протяжение двух десятков лет. Это будет сделано в целях безопасности от подделок.

В Совете ЕС признали, что нынешний внешний вид был скомпрометирован серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством. Чтобы усилить ее защиту, было принято решение изменить внешний облик визовой наклейки. Новый регламент вступит в действие в июле.

Ирландия и Великобритания, которые проголосовали на референдуме за выход из ЕС, не обязаны следовать новому регламенту.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Экономика

В ЦБ заявили, что банкоматы стали чаще выдавать фальшивые купюры

В ЦБ заявили, что банкоматы стали чаще выдавать фальшивые купюры

Банк России фиксирует рост объёмов выдачи банкоматами фальшивых купюр и изделий, сходных с купюрами. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский. Xаще всего это случается с дешевыми моделями банкоматов.

//Политика

На Западе увидели "угрозу" в заявлении Минобороны о сбитом Су-22

На Западе увидели "угрозу" в заявлении Минобороны о сбитом Су-22

Ведущие западные СМИ интерпретировали как угрозу заявление российского Минобороны об атаке США на самолет ВВС Сирии. Сделан вывод, что Россия намерена сбивать американские самолеты в Сирии.

//Общество

Путина очень беспокоит падение рождаемости в России

Путина очень беспокоит падение рождаемости в России

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, на котором обсуждались также вопросы демографической политики, заявил о проблеме падения рождаемости. Глава государства озабочен этим снижением.
sungrado

//Общество

Главврач больницы Апатитов подал в отставку после жалобы Путину

Главврач больницы Апатитов подал в отставку после жалобы Путину

Главврач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев подал заявление об уходе по собственному желанию после того, как онкобольная пациентка пожаловалась в ходе «Прямой линии» президенту.

//В мире

ЕСПЧ: Закон о запрете гей-пропаганды среди детей в РФ неправомерен

ЕСПЧ: Закон о запрете гей-пропаганды среди детей в РФ неправомерен

Европейский суд по правам человека признал неправомерным принятый в России закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Решение опубликовано на сайте суда.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Криминал

Стало известно о задержании экс-директора «Гоголь-центра»

Стало известно о задержании экс-директора «Гоголь-центра»

СМИ сообщают о задержании бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского в рамках расследования уголовного дела о хищениях в театре. В ближайшее время будет решен вопрос с его арестом.

//В мире

Шенгенская виза скомпрометировала себя

Шенгенская виза скомпрометировала себя

Совет Евросоюза решил изменить внешний вид шенгенской визы, которая оставалась в таком виде на протяжение двух десятков лет. Это будет сделано в целях безопасности от подделок.

//Новости ADWILE

//Происшествия

Родители пропавших на Ладоге подростков рассказали о походе

Родители пропавших на Ладоге подростков рассказали о походе

Родители пропавших на Ладоге подростков прибыли к месту трагедии из города Сортавала. Они были поставлены в известность, что друзья затеяли идти в трехдневный поход. Как дети оказались в лодке на озере, не все из взрослых знали.

//Наука

Российский уфолог разглядел на Марсе тела погибших гуманоидов (ВИДЕО)

Российский уфолог разглядел на Марсе тела погибших гуманоидов (ВИДЕО)

Российский уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев разглядел на снимках, присланных на Землю марсоходом Curiosity, тела мертвых гуманоидов и космический аппарат марсиан, напоминающий водородную бомбу.
sungrado

//Новости партнеров

//Политика

Минюст РФ: Россия обжалует решение ЕСПЧ о запрете гей-пропаганды‍

Минюст РФ: Россия обжалует решение ЕСПЧ о запрете гей-пропаганды‍

Минюст РФ в течение трех месяцев обжалует решение ЕСПЧ о признании дискриминацией запрета гей-пропаганды среди несовершеннолетних, согласно закону, подписанному в июне 2013 года президентом России.

//В мире

Житель Берлина осужден условно по "делу Лизы"

Житель Берлина осужден условно по "делу Лизы"

В Германии обвиняемый в сексуальных действиях в отношении девочки Лизы из русскоязычной семьи получил условный срок - 1 год и 9 месяцам лишения свободы условно с 4-летним испытательным сроком.

//В мире

В районе Малтепе Стамбула прогремел взрыв

В районе Малтепе Стамбула прогремел взрыв

Во вторник, 20 июня, взрыв произошел в одном из офисов в Стамбуле, припаркованный рядом со зданием автомобиль получил повреждения и перевернулся из-за взрыва. Инцидент произошел в стамбульском районе Малтепе.

//Бокс/MMA

"Последний император" пригласил на свой бой американского президента

"Последний император" пригласил на свой бой американского президента

Российский тяжеловес Федор Емельяненко в преддверии поединка с американцем Мэттом Митрионом, который состоится 24 июня в рамках промоушена Bellator в Нью-Йорке, озвучил приглашение Дональду Трампу.

//Криминал

Обвинение просит для Сергея Полонского 8 лет колонии

Обвинение просит для Сергея Полонского 8 лет колонии

Прокуратура просит Пресненский суд Москвы приговорить бывшего владельца компании Mirax Group Сергея Полонского, обвиняемого в мошенничестве при строительстве элитного жилья, к восьми годам колонии.

//Политика

В Кремле рассказали об ожиданиях от визита Порошенко в США

В Кремле рассказали об ожиданиях от визита Порошенко в США

19 июня президент Украины Петр Порошенко прибыл в США с рабочим визитом. Это его первая поездка после выборов нового президента в США. Украинский лидер надеется встретиться с ним лично и, что очень важно, до встречи с Путиным.

//Общество

В работе Skype‍ произошел глобальный сбой по всему миру

В работе Skype‍ произошел глобальный сбой по всему миру

Пользователи разных уголков планеты жалуются на глобальный сбой в работе Skype. Сервис недоступен в Швейцарии, Пакистане, Великобритании, Белоруссии и других странах.

//Происшествия

В здании кабмина Абхазии произошла стрельба

В здании кабмина Абхазии произошла стрельба

В здании Правительства Абхазии произошла стрельба. По предварительной информации, стрельба произошла в третьем корпусе здания кабинета министров, у кабинета председателя фонда инвалидов.

//Происшествия

Студент МГУ впал в кому после того, как его на высокой скорости сбила иномарка

Студент МГУ впал в кому после того, как его на высокой скорости сбила иномарка

19-летний студент МГУ впал в кому после того, как его на высокой скорости сбила иномарка. Инцидент произошел на Дмитровском проезде, рядом с пешеходным переходом.

//Экономика

Скоро в России можно будет перевести деньги по номеру мобильного

Скоро в России можно будет перевести деньги по номеру мобильного

Со следующего года клиенты разных банков в России смогут переводить деньги по номеру мобильного. Для этого россияне должны будут привязать номер счета банковской карты к номеру мобильного.

//Криминал

Перевозчики черной икры в катафалке получили реальные сроки

Перевозчики черной икры в катафалке получили реальные сроки

В Хабаровском крае осудили преступную группу из местных жителей, занимавшихся незаконной продажей черной. Деликатес преступники перевозили в катафалке. Похоронную процессию задержали с поличным осенью 2015 года.

//Общество

Росавиация пригрозила урезать чартеры за издевательства авиаперевозчиков

Росавиация пригрозила урезать чартеры за издевательства авиаперевозчиков

Глава Росавиации Александр Нерадько предупредил авиаперевозчиков, которые не стремятся исправлять ситуацию с «огромными» задержками рейсов, о возможном точечном ограничении чартерных программ.

//Политика

В СПЧ прокомментировали решение ЕСПЧ о законе о запрете гей-пропаганды в РФ

В СПЧ прокомментировали решение ЕСПЧ о законе о запрете гей-пропаганды в РФ

Глава постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов прокомментировал решение Европейского суда по правам человека о законе о запрете гей-пропаганды среди детей.

//Образование

В медицинских вузах в России возрастет число мест

В медицинских вузах в России возрастет число мест

Замминистра образования Людмила Огородова сообщила, что ведомство планирует увеличение числа мест в медицинских вузах, отметив, что три четверти выпускников медвузов работают после выпуска по специальности.

//В мире

В Аргентине нашли крупнейший секретный склад нацистских вещей

В Аргентине нашли крупнейший секретный склад нацистских вещей

Аргентинские правоохранители обнаружили секретный склад нацистской атрибутики рядом с Буэнос-Айресом. Эксперты отмечают, что это самая большая коллекция нацистских артефактов в истории страны.

//Общество

В мае 2018 года россиян ждет сверхкороткая рабочая неделя

В мае 2018 года россиян ждет сверхкороткая рабочая неделя

Минтруд вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2018 году. Он в частности предусматривает введение десятидневных новогодних каникул и сверхкороткую рабочую неделю в мае.

//Спорт

«Локомотив» готов бесплатно отпустить Романа Шишкина

«Локомотив» готов бесплатно отпустить Романа Шишкина

Защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин получил официальное уведомление о том, что может вести переговоры с другими клубами. Руководство готово отпустить футболиста без дополнительной трансферной выплаты.

//Общество

Симферопольский аэропорт обновится за 700 миллионов

Симферопольский аэропорт обновится за 700 миллионов

Аэропорт «Симферополь» инвестирует более 700 миллионов рублей в модернизацию парка техники в 2017 году. В ближайшие полтора года парк международного аэропорта «Симферополь» пополнится более чем на 300 единиц спецтехники.

//Криминал

В Челябинске допрашивают подозреваемого, который нес отрезанную голову в мешке

В Челябинске допрашивают подозреваемого, который нес отрезанную голову в мешке

В Челябинске задержан мужчина, который подозревается в убийстве и расчленении матери-пенсионерки. Он уже дает признательные показания. Ему будет назначена психиатрическая экспертиза.

//Футбол

Перес: Отступные за Роналду по контракту составляют один миллиард евро

Перес: Отступные за Роналду по контракту составляют один миллиард евро

Сумма отступных при расторжении контракта игрока мадридского "Реала" и лучшего футболиста за всю историю национальной сборной Португалии Криштиану Роналду с испанским клубом составляет 1 миллиард евро.

//Криминал

Пилот за десятки полетов по купленным правам на пару лет освобожден от полетов

Пилот за десятки полетов по купленным правам на пару лет освобожден от полетов

В Санкт-Петербурга суд признал экс-пилота авиакомпании "Россия" Андрея Манеева виновным в покупке свидетельства пилота коммерческой авиации и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

//Криминал

Рэкетиры от ЖКХ

Рэкетиры от ЖКХ

В Волгограде полицейские задержали четырех членов организованной группы, подозреваемых в систематическом получении взяток. Группу злоумышленников возглавлял начальник одного из отделов местного учреждения ЖКХ.

//Общество

ФАС обязала киносети «Синема парк» и «Формула кино» согласовывать повышение цен

ФАС обязала киносети «Синема парк» и «Формула кино» согласовывать повышение цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала киносети «Синема парк» и «Формула кино», принадлежащие миллиардеру Александру Мамуту, согласовывать с ведомством повышение цен на билеты более чем на 10%.

//В мире

В Поднебесной продолжают принимать заявки российских пилотов

В Поднебесной продолжают принимать заявки российских пилотов

В Управлении гражданской авиации Китая (СААС) опровергли информацию о том, что с 16 июня заявки отечественных специалистов для полетов на самолетах Поднебесной не рассматриваются.

//Экономика

В ЦБ заявили, что банкоматы стали чаще выдавать фальшивые купюры

В ЦБ заявили, что банкоматы стали чаще выдавать фальшивые купюры

Банк России фиксирует рост объёмов выдачи банкоматами фальшивых купюр и изделий, сходных с купюрами. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский. Xаще всего это случается с дешевыми моделями банкоматов.

//Политика

На Западе увидели "угрозу" в заявлении Минобороны о сбитом Су-22

На Западе увидели "угрозу" в заявлении Минобороны о сбитом Су-22

Ведущие западные СМИ интерпретировали как угрозу заявление российского Минобороны об атаке США на самолет ВВС Сирии. Сделан вывод, что Россия намерена сбивать американские самолеты в Сирии.

//Общество

Путина очень беспокоит падение рождаемости в России

Путина очень беспокоит падение рождаемости в России

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, на котором обсуждались также вопросы демографической политики, заявил о проблеме падения рождаемости. Глава государства озабочен этим снижением.

//Общество

Главврач больницы Апатитов подал в отставку после жалобы Путину

Главврач больницы Апатитов подал в отставку после жалобы Путину

Главврач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев подал заявление об уходе по собственному желанию после того, как онкобольная пациентка пожаловалась в ходе «Прямой линии» президенту.

//В мире

ЕСПЧ: Закон о запрете гей-пропаганды среди детей в РФ неправомерен

ЕСПЧ: Закон о запрете гей-пропаганды среди детей в РФ неправомерен

Европейский суд по правам человека признал неправомерным принятый в России закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Решение опубликовано на сайте суда.

//Криминал

Стало известно о задержании экс-директора «Гоголь-центра»

Стало известно о задержании экс-директора «Гоголь-центра»

СМИ сообщают о задержании бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского в рамках расследования уголовного дела о хищениях в театре. В ближайшее время будет решен вопрос с его арестом.

//В мире

Шенгенская виза скомпрометировала себя

Шенгенская виза скомпрометировала себя

Совет Евросоюза решил изменить внешний вид шенгенской визы, которая оставалась в таком виде на протяжение двух десятков лет. Это будет сделано в целях безопасности от подделок.

//Происшествия

Родители пропавших на Ладоге подростков рассказали о походе

Родители пропавших на Ладоге подростков рассказали о походе

Родители пропавших на Ладоге подростков прибыли к месту трагедии из города Сортавала. Они были поставлены в известность, что друзья затеяли идти в трехдневный поход. Как дети оказались в лодке на озере, не все из взрослых знали.

//Наука

Российский уфолог разглядел на Марсе тела погибших гуманоидов (ВИДЕО)

Российский уфолог разглядел на Марсе тела погибших гуманоидов (ВИДЕО)

Российский уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев разглядел на снимках, присланных на Землю марсоходом Curiosity, тела мертвых гуманоидов и космический аппарат марсиан, напоминающий водородную бомбу.

//Политика

Минюст РФ: Россия обжалует решение ЕСПЧ о запрете гей-пропаганды‍

Минюст РФ: Россия обжалует решение ЕСПЧ о запрете гей-пропаганды‍

Минюст РФ в течение трех месяцев обжалует решение ЕСПЧ о признании дискриминацией запрета гей-пропаганды среди несовершеннолетних, согласно закону, подписанному в июне 2013 года президентом России.

//В мире

Житель Берлина осужден условно по "делу Лизы"

Житель Берлина осужден условно по "делу Лизы"

В Германии обвиняемый в сексуальных действиях в отношении девочки Лизы из русскоязычной семьи получил условный срок - 1 год и 9 месяцам лишения свободы условно с 4-летним испытательным сроком.

//В мире

В районе Малтепе Стамбула прогремел взрыв

В районе Малтепе Стамбула прогремел взрыв

Во вторник, 20 июня, взрыв произошел в одном из офисов в Стамбуле, припаркованный рядом со зданием автомобиль получил повреждения и перевернулся из-за взрыва. Инцидент произошел в стамбульском районе Малтепе.

//Бокс/MMA

"Последний император" пригласил на свой бой американского президента

"Последний император" пригласил на свой бой американского президента

Российский тяжеловес Федор Емельяненко в преддверии поединка с американцем Мэттом Митрионом, который состоится 24 июня в рамках промоушена Bellator в Нью-Йорке, озвучил приглашение Дональду Трампу.

//Криминал

Обвинение просит для Сергея Полонского 8 лет колонии

Обвинение просит для Сергея Полонского 8 лет колонии

Прокуратура просит Пресненский суд Москвы приговорить бывшего владельца компании Mirax Group Сергея Полонского, обвиняемого в мошенничестве при строительстве элитного жилья, к восьми годам колонии.

//Политика

В Кремле рассказали об ожиданиях от визита Порошенко в США

В Кремле рассказали об ожиданиях от визита Порошенко в США

19 июня президент Украины Петр Порошенко прибыл в США с рабочим визитом. Это его первая поездка после выборов нового президента в США. Украинский лидер надеется встретиться с ним лично и, что очень важно, до встречи с Путиным.

//Общество

В работе Skype‍ произошел глобальный сбой по всему миру

В работе Skype‍ произошел глобальный сбой по всему миру

Пользователи разных уголков планеты жалуются на глобальный сбой в работе Skype. Сервис недоступен в Швейцарии, Пакистане, Великобритании, Белоруссии и других странах.

//Происшествия

В здании кабмина Абхазии произошла стрельба

В здании кабмина Абхазии произошла стрельба

В здании Правительства Абхазии произошла стрельба. По предварительной информации, стрельба произошла в третьем корпусе здания кабинета министров, у кабинета председателя фонда инвалидов.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

Студент МГУ впал в кому после того, как его на высокой скорости сбила иномарка

Студент МГУ впал в кому после того, как его на высокой скорости сбила иномарка

19-летний студент МГУ впал в кому после того, как его на высокой скорости сбила иномарка. Инцидент произошел на Дмитровском проезде, рядом с пешеходным переходом.

//Экономика

Скоро в России можно будет перевести деньги по номеру мобильного

Скоро в России можно будет перевести деньги по номеру мобильного

Со следующего года клиенты разных банков в России смогут переводить деньги по номеру мобильного. Для этого россияне должны будут привязать номер счета банковской карты к номеру мобильного.

//Криминал

Перевозчики черной икры в катафалке получили реальные сроки

Перевозчики черной икры в катафалке получили реальные сроки

В Хабаровском крае осудили преступную группу из местных жителей, занимавшихся незаконной продажей черной. Деликатес преступники перевозили в катафалке. Похоронную процессию задержали с поличным осенью 2015 года.

//Общество

Росавиация пригрозила урезать чартеры за издевательства авиаперевозчиков

Росавиация пригрозила урезать чартеры за издевательства авиаперевозчиков

Глава Росавиации Александр Нерадько предупредил авиаперевозчиков, которые не стремятся исправлять ситуацию с «огромными» задержками рейсов, о возможном точечном ограничении чартерных программ.

//Политика

В СПЧ прокомментировали решение ЕСПЧ о законе о запрете гей-пропаганды в РФ

В СПЧ прокомментировали решение ЕСПЧ о законе о запрете гей-пропаганды в РФ

Глава постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов прокомментировал решение Европейского суда по правам человека о законе о запрете гей-пропаганды среди детей.

//Образование

В медицинских вузах в России возрастет число мест

В медицинских вузах в России возрастет число мест

Замминистра образования Людмила Огородова сообщила, что ведомство планирует увеличение числа мест в медицинских вузах, отметив, что три четверти выпускников медвузов работают после выпуска по специальности.

//В мире

В Аргентине нашли крупнейший секретный склад нацистских вещей

В Аргентине нашли крупнейший секретный склад нацистских вещей

Аргентинские правоохранители обнаружили секретный склад нацистской атрибутики рядом с Буэнос-Айресом. Эксперты отмечают, что это самая большая коллекция нацистских артефактов в истории страны.

//Общество

В мае 2018 года россиян ждет сверхкороткая рабочая неделя

В мае 2018 года россиян ждет сверхкороткая рабочая неделя

Минтруд вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2018 году. Он в частности предусматривает введение десятидневных новогодних каникул и сверхкороткую рабочую неделю в мае.

//Спорт

«Локомотив» готов бесплатно отпустить Романа Шишкина

«Локомотив» готов бесплатно отпустить Романа Шишкина

Защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин получил официальное уведомление о том, что может вести переговоры с другими клубами. Руководство готово отпустить футболиста без дополнительной трансферной выплаты.

//Общество

Симферопольский аэропорт обновится за 700 миллионов

Симферопольский аэропорт обновится за 700 миллионов

Аэропорт «Симферополь» инвестирует более 700 миллионов рублей в модернизацию парка техники в 2017 году. В ближайшие полтора года парк международного аэропорта «Симферополь» пополнится более чем на 300 единиц спецтехники.

//Криминал

В Челябинске допрашивают подозреваемого, который нес отрезанную голову в мешке

В Челябинске допрашивают подозреваемого, который нес отрезанную голову в мешке

В Челябинске задержан мужчина, который подозревается в убийстве и расчленении матери-пенсионерки. Он уже дает признательные показания. Ему будет назначена психиатрическая экспертиза.

//Футбол

Перес: Отступные за Роналду по контракту составляют один миллиард евро

Перес: Отступные за Роналду по контракту составляют один миллиард евро

Сумма отступных при расторжении контракта игрока мадридского "Реала" и лучшего футболиста за всю историю национальной сборной Португалии Криштиану Роналду с испанским клубом составляет 1 миллиард евро.

//Криминал

Пилот за десятки полетов по купленным правам на пару лет освобожден от полетов

Пилот за десятки полетов по купленным правам на пару лет освобожден от полетов

В Санкт-Петербурга суд признал экс-пилота авиакомпании "Россия" Андрея Манеева виновным в покупке свидетельства пилота коммерческой авиации и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

//Криминал

Рэкетиры от ЖКХ

Рэкетиры от ЖКХ

В Волгограде полицейские задержали четырех членов организованной группы, подозреваемых в систематическом получении взяток. Группу злоумышленников возглавлял начальник одного из отделов местного учреждения ЖКХ.

//Общество

ФАС обязала киносети «Синема парк» и «Формула кино» согласовывать повышение цен

ФАС обязала киносети «Синема парк» и «Формула кино» согласовывать повышение цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала киносети «Синема парк» и «Формула кино», принадлежащие миллиардеру Александру Мамуту, согласовывать с ведомством повышение цен на билеты более чем на 10%.

//В мире

В Поднебесной продолжают принимать заявки российских пилотов

В Поднебесной продолжают принимать заявки российских пилотов

В Управлении гражданской авиации Китая (СААС) опровергли информацию о том, что с 16 июня заявки отечественных специалистов для полетов на самолетах Поднебесной не рассматриваются.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

sungrado
//Наши партнеры