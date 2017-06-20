Шенгенская виза скомпрометировала себя

Совет Евросоюза, определяющий стандарт для наклеек на визу, решил изменить дизайн шенгенской визы, которая оставалась в таком виде на протяжение двух десятков лет. Это будет сделано в целях безопасности от подделок.

В Совете ЕС признали, что нынешний внешний вид был скомпрометирован серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством. Чтобы усилить ее защиту, было принято решение изменить внешний облик визовой наклейки. Новый регламент вступит в действие в июле.

Ирландия и Великобритания, которые проголосовали на референдуме за выход из ЕС, не обязаны следовать новому регламенту.