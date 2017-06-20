В Аргентине нашли крупнейший секретный склад нацистских вещей

Аргентинские правоохранители обнаружили секретный склад нацистской атрибутики рядом с Буэнос-Айресом. Эксперты отмечают, что это самая большая коллекция нацистских артефактов в истории страны.

Многие находки сопровождались старыми фотографиями найденных предметов.

Как передает Associated Press, речь идет примерно о 75 предметах, которые связаны с нацистами. В южноамериканскую республику бежали многие деятели Третьего рейха. В частности, Адольф Эйхман, арестованный агентами "Моссада" (позднее был повешен в Израиле), и Йозеф Менгеле - "ангел смерти", врач концлагеря Освенцим, ставивший опыты на людях.