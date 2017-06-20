В Поднебесной продолжают принимать заявки российских пилотов

В Управлении гражданской авиации Китая (СААС) опровергли информацию о том, что с 16 июня заявки отечественных специалистов для полетов на самолетах Поднебесной не рассматриваются.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании всерьез обеспокоены утечкой летных кадров в Азию: за 2,5 года страну покинули три сотни пилотов, еще четыреста оформляют документы. Одной из причин называется разница между зарплатами пилотов российских и азиатских компаний.

При этом в Росавиации заявили, что данных о массовом переходе пилотов из РФ в азиатские компании у них нет.