Мотивационный оратор Ник Вуйчич, родившийся без конечностей, ждет двойню

Американский писатель, певец и мотивационный оратор Ник Вуйчич, который родился без конечностей в силу редкого генетического заболевания, сообщил радостную новость. Его жена Канаэ ждет двойню.

У счастливых супругов за пять лет брака родились двое сыновей – Киеси Джеймс и Деян Леви.

Ник Вуйчич не только смог не замечать свой недуг, преодолеть насмешки окружающих, но стать успешным человеком и приобрести личное счастье. Теперь Вуйчич – не только человек с ограниченными возможностями, но и певец, автор нескольких бестселлеров и успешный оратор, мотивирующих больных, оступившихся и несчастных взглянуть на мир по-новому.

Россия стала 55-й страной, которую Вуйчич посетил в качестве мотивационного оратора. В марте 2015-го в Москве и Санкт-Петербурге он выступил с лекцией "Жизнь без границ", а в апреле принял участие в ток-шоу "Сегодня вечером с Андреем Малаховым" на Первом канале. Еще через год Вуйчич снялся в двух выпусках программы "Пусть говорят".