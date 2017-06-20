В Японии менее чем за неделю тепловые удары получили почти 700 человек. Число пострадавших от жары, оказавшихся в больницах, возросло на 100 человек по сравнению с предыдущей неделей.

По данным Главного пожарного управления Японии, выполняющего также функции службы оказания скорой медицинской помощи, двое из пострадавших скончались. Более половины пострадавших от жары -это люди старше 65 лет.

Как передает ТАСС, на обширной части японской территории стоит жаркая погода, температура во многих местах, включая Токио, превышает 30 градусов Цельсия.