Брюссель и Лондон согласовали план переговоров о Brexit‍

Главный переговорщик Евросоюза по вопросам выхода Великобритании из ЕС Мишель Барнье сообщили, что Евросоюз и Лондон согласовали даты, организацию и приоритеты переговоров по Brexit.

Переговорный процесс пройдет в два этапа. Вначале стороны обсудят условия выхода Соединенного королевства из Европейского Союза, после чего перейдут к рассмотрению условий будущих экономических отношений.

Ближайшие две недели займет предварительный этап консультаций, а более конкретное обсуждение вопросов, связанных с Brexit, начнется в начале июля.

Вопрос выхода страны из союза будет разделен на три блока: вопросы, касающиеся гражданских прав, финансовое урегулирование и иные вопросы.