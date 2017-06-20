Освобожденный властями КНДР американский студент‍ скончался

Через несколько дней после освобождения в КНДР американский студент Отто Фредерик Вомбиер скончался. Об этом сообщили в понедельник его родители, возложив ответственность за плохое обращение с сыном на Пхеньян.



По их рассказам, сын не мог говорить, видеть и реагировать на голос. Семья обвиняет власти КНДР в пытках и насилии над Отто. Молодого человека вернули на родину неделю назад. Из 15 месяцев, что он пробыл в заключении, молодой человек целый год находился в коме. Северокорейские врачи заявили, что в бессознательное состояние он впал из-за ботулизма и снотворного. Американские врачи, обследовавшие Отто после прибытия в США, диагностировали у молодого человека тяжелое поражение отделов головного мозга и необратимое отмирание его тканей, сообщает ТАСС.



21-летний Вомбиер приехал в КНДР в качестве туриста. Верховный суд КНДР приговорил американца к 15 годам исправительных работ за "попытку подорвать единство корейского народа". Парень сорвал политический плакат со стены в служебном помещении отеля.



