Приемную администрации Порошенко заблокировали участники АТО

Приемную администрации украинского президента заблокировали участники силовой операции в Донбассе.

Как пишут местные СМИ, военнослужащие требуют освобождения руководителя одной из националистических группировок Юрия Заболотного, который был задержан на прошлой неделе. В руках военнослужащие, принимавшие участие в «антитеррористической операции» на востоке Украины, держат плакаты. На них, в частности, содержатся призывы отправить в отставку Петра Порошенко.

Ранее в понедельник у того же здания администрации президента устроили митинг бойцы батальона «Айдар». Во время акции военнослужащие подрались с полицейскими.