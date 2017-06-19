Персональные данные 198 млн избирателей США обнаружены в Интернете

Базы данных, в которых числятся 198 миллионов избирателей США, оказались в свободном доступе. Утечку допустила компания Deep Root Analytics, которая работала на Республиканскую партию.

Собранные за 10 лет сведения о жителях Америки, которые имеют право голосовать, в том числе и их личную информацию, обнародовали на открытом и незащищенном сервере Amazon S3.

Кроме того, сама компания оставила открытыми исследования, которые заказывали республиканцы в период выборов 2016 года. СМИ отмечают, что этот случай по своему масштабу несопоставим с предыдущими утечками.