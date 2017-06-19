Порошенко предложил принять закон о начислении пенсий жителям Донбасса и Крыма

На Украине в скором времени может быть принят закон о начислении пенсий жителям отколовшихся от Киева территорий востока страны и Крыма. С таким предложением выступил Петр Порошенко.

Об инициативе украинского президента в Верховной Раде сегодня рассказала его парламентский представитель. По словам Ирины Луценко, в данном документе будет прописана формула начислений пенсий жителям Донбасса, выплата которых была прекращена осенью 2014 года, и российского Крыма. Как сообщила Луценко, работа над законом в кабинете министров уже началась.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году по итогам референдума, Украина его итоги не признала и объявила полуостров оккупированным. Вскоре после крымского плебисцита в Донбассе были образованы неподконтрольные Киеву Донецкая и Луганская народные республики. Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали, что украинские власти планируют ввести льготы для жителей ДНР и ЛНР.