Число жертв пожара в 24-этажном доме в Лондоне возросло до 79 человек
19 июня 2017, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]
Полиция Лондона в понедельник, 19 июня, уточнила число жертв пожара в высотке - погибли, либо пропали без вести 79 человек. Ранее британские СМИ сообщали о гибели не менее 30 человек.
Напомним, сильный пожар в многоэтажном жилом доме в столице Великобритании произошел в прошлую среду, 14 июня. По сообщениям британских спасательных служб, в результате трагедии могли пострадать около 120 семей.
Пострадавшие требуют предоставить им полную информацию о ходе расследования, уже прошли несколько акций протеста.
Британцы недовольны реакцией властей на пожар и требуют немедленного расселения погорельцев, и выделение государственных средств в помощь пострадавшим.