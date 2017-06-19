Число жертв пожара в 24-этажном доме в Лондоне возросло до 79 человек

Полиция Лондона в понедельник, 19 июня, уточнила число жертв пожара в высотке - погибли, либо пропали без вести 79 человек. Ранее британские СМИ сообщали о гибели не менее 30 человек.

Напомним, сильный пожар в многоэтажном жилом доме в столице Великобритании произошел в прошлую среду, 14 июня. По сообщениям британских спасательных служб, в результате трагедии могли пострадать около 120 семей.

Пострадавшие требуют предоставить им полную информацию о ходе расследования, уже прошли несколько акций протеста.

Британцы недовольны реакцией властей на пожар и требуют немедленного расселения погорельцев, и выделение государственных средств в помощь пострадавшим.