Крупномасштабные учения войск НАТО прошли у границ с Калининградской областью

Американские и британские войска НАТО провели крупномасштабные учения у границ Калининградской области с Польшей и Литвой. Отрабатывался сценарий «отражения нападения Российской Федерации на страны Балтии».



По информации западных СМИ отрабатывался сценарий «захвата Россией» участка границы протяженностью 104 км – так называемого Сувалкского коридора. Этот участок проходит через сельские угодья, леса и невысокие холмы. Запад очень боится, что в случае «захвата» этой территории Россией, Эстония, Литва и Латвия будут отрезаны.



«Коридор уязвим из-за географии. Разумеется, не обязательно, что будет атака, но … если он (коридор) будет закрыт, три наших союзника (прибалтийские государства), которые находятся на севере, потенциально могут быть изолированы от остальной части Альянса», — высказал свои опасения генерал-лейтенант США Бен Ходжес.



Также сообщается, что в двухдневных учениях, посвященных отражению «российской агрессии», принимали участие вертолеты США, самолеты Британии, а также солдаты из Польши, Литвы и Хорватии.

по сообщению портала "НИА-КАЛИНИНГРАД"