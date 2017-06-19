В Брюселе начались переговоры по выходу Британии из ЕС
19 июня 2017, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]
Долгожданные переговоры по поводу выходу Великобритании из Евросоюза стартовали 19 июня в Брюсселе. Со стороны Британии во встрече участвует министр Британии по выходу из Евросоюза Дэвид Дэвис.
Дэвид Дэвис встречается в Брюсселе с представителем Еврокомиссии Мишелем Барнье, передает Reuters.
Сегодня обе стороны переговоров по «Брекситу» намерены «подготовить основу для глубокого партнерства».
Соглашение о «Брексите», к которому стремятся Лондон и Брюссель, должно регламентировать процедуру выхода Великобритании из всех институтов ЕС и определить порядок, сроки и цену переезда ведомств Евросоюза из Британии.
Глава британского правительства Тереза Мэй считает, что Британия должна отказаться от всех интеграционных проектов ЕС, но премьер-министра поддерживают не все англичане.