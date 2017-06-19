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Порошенко наградил Яценюка за евроинтергацию Украины

19 июня 2017, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко наградил Яценюка за евроинтергацию Украины
globallookpress.com

Украинский президент Петр Порошенко 19 июня наградил орденами ряд граждан своей страны за вклад в евроинтеграцию Украины. В числе награжденных и бывший глава украинского правительства Арсений Яценюк.

Орден, которым награжден бывший глава кабинета министров Украины Арсений Яценюк, носит длинное и непонятное название: "за значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных устремлений Украины, введение Европейским Союзом безвизового режима, укрепления международного авторитета государства, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм".

Аналогичным орденом награжден и глава МИД Украины Павел Климкин, который удостоен и Ордена "За заслуги" III степени.

А Яценюк помимо прочего награжден орденом князя Ярослава Мудрого IV степени.

 

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