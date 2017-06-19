В ДНР при ночном обстреле ВСУ погибла юная девушка

Минувшей ночью территория самопровозглашенной Донецкой Республики подверглась мощному обстрелу с украинской стороны. Украинская артиллерия била по мирному селу Коминтерново, сообщают власти ДНР.

Власти ДНР информируют о гибели 19-летней жительницы села Коминтерново. Девушка при ночном обстреле получила осколочное ранение в голову и скончалась на месте, сообщает «Лайф».

В районной администрации Коминтерново говорят, что активный артобстрел велся с украинской стороны около 23.00 18 июня. Информация о разрушениях в селе Коминтерново в данный момент уточняется. Сведений о раненых при ночном обстреле нет.