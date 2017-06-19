Водитель фургона после наезда на прохожих в Лондоне проверят на вменяемость

Стали известны подробности наезда на прохожих в районе Финсбери-парк в Лондоне. Водитель фургона, мужчина 48 лет задержан полицией. Специалисты проведут проверку его психического состояния.

Наезд на посетителей мечети лондонская полиция рассматривает как возможный теракт, заявила глава британского правительства Тереза Мэй.

Мусульманский совет Великобритании призвал власти Лондона усилить безопасность у мечетей.

Минувшей ночью фургон совершил наезд на людей в районе мечети в тот момент, когда мусульмане возвращались после ночной молитвы. Преступника скрутили сами очевидцы.

По уточненным данным, погиб один человек, 8 пострадали в результате инцидента. По данным СМИ, очевидцы сами повалили водителя фургона на землю и передали полиции.