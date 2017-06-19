Бывший боец UFC Тим Хаг скончался после тяжелейшего нокаута

Бывший боец UFC Тим Хаг скончался в больнице после того, как был нокаутирован Адамом Брейдвудом в боксерском поединке 16 июня. Тим Хаг потерял сознание в раздевалке, впал в кому и умер, не приходя в сознание.

Спустя два часа после госпитализации его мозг умер, сообщила в Facebook его сестра.

Как сообщается, во время боя с Адамом Брейдвудом Хаг дважды оказывался на полу прежде, чем попал в тяжелейший нокаут.

31 декабря 2011 года назад известный российский боец, чемпиона мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко в бою против японца Сатоши Исии нанес сопернику травму, которая могла повлечь за собой смерть бойца. Врачи обнаружили у Исии отек головного мозга.