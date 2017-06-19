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При обрушении балкона в коттедже в США пострадали десятки людей

19 июня 2017, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]

При обрушении балкона в коттедже в США пострадали десятки людей
pixabay.com

В Соединенных Штатах в одном из лесных поселков (штат Монтана) в результате частичного обрушения здания пострадали более 50 человек. Некоторые из получивших травмы находятся в критическом состоянии.

Среди пострадавших есть дети и пожилые люди. Все раненые госпитализированы, часть из них пришлось доставлять в медицинское учреждение на вертолете, передает ТАСС.

Предварительно, обвалилась часть балкона летнего коттеджа в поселке неподалеку от населенного пункта Лейксайд, на котором находились десятки людей. Причины ЧП пока неизвестны. Проводится расследование.

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