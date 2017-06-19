При обрушении балкона в коттедже в США пострадали десятки людей
19 июня 2017, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]
В Соединенных Штатах в одном из лесных поселков (штат Монтана) в результате частичного обрушения здания пострадали более 50 человек. Некоторые из получивших травмы находятся в критическом состоянии.
Среди пострадавших есть дети и пожилые люди. Все раненые госпитализированы, часть из них пришлось доставлять в медицинское учреждение на вертолете, передает ТАСС.
Предварительно, обвалилась часть балкона летнего коттеджа в поселке неподалеку от населенного пункта Лейксайд, на котором находились десятки людей. Причины ЧП пока неизвестны. Проводится расследование.