Полиция пока не называет произошедшее в Лондоне терактом. Эксперты подразделения британской контртеррористической полиции присоединились к расследованию инцидента, пишет газета Gardian.

По данным издания, на данный момент цель экспертов заключается в том, чтобы выяснить, был ли наезд на людей умышленным или случайным.

Напомним, минивэн въехал в толпу людей, которые выходили из мечети Финсбери Парк в британской столице. В результате наезда автомобиля на людей в Лондоне погибли два человека, еще как минимум 10 человек пострадали в результате инцидента.

В результате инцидента один человек задержан, двоим удалось сбежать.