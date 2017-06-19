Во Франции завершился подсчет голосов второго тура парламентских выборов. Партия французского президента Эммануэля Макрона вместе с союзниками завоевала абсолютное большинство в Нацсобрании Франции.

Как следует из официальных данных французского МВД, партия "Вперед, республика" получает 308 мест в нижней палате парламента, у ее союзников-центристов из "Демократического движения" будет 42 места. Главной оппозиционной силой в Нацсобрании будут правые из "Республиканцев" — 113 мест.

Соцпартия - 29, правоцентристский "Союз демократов и независимых" - 18, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 17, Коммунистическая партия Франции - 10, "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 8. Сама Ле Пен впервые стала депутатом Национального собрания.