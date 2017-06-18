Марин Ле Пен получила место в парламенте Франции
18 июня 2017, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]
Марин Ле Пен смогла со второй попытки избраться в парламент Франции.
Напомним, лидеру «Национального фронта» не удалось попасть в законодательный орган по итогам первого тура выборов. Сегодня в стране состоялся второй тур голосования. Как узнало AFP, Ле Пен получила место в парламенте. Сколько избирателей отдало предпочтение бывшему кандидату в президенты Франции, информационное агентство не уточняет.
Из предварительных результатов прошедшего голосования следует, что, как и в первом туре, на выборах уверенно побеждает движение французского лидера Эммануэля Макрона. «Вперед, республика» на момент написания новости набирает более 40%. Далее с большим отставанием следуют «Республиканцы» и «Национальный фронт».