Марин Ле Пен получила место в парламенте Франции

Марин Ле Пен смогла со второй попытки избраться в парламент Франции.

Напомним, лидеру «Национального фронта» не удалось попасть в законодательный орган по итогам первого тура выборов. Сегодня в стране состоялся второй тур голосования. Как узнало AFP, Ле Пен получила место в парламенте. Сколько избирателей отдало предпочтение бывшему кандидату в президенты Франции, информационное агентство не уточняет.

Из предварительных результатов прошедшего голосования следует, что, как и в первом туре, на выборах уверенно побеждает движение французского лидера Эммануэля Макрона. «Вперед, республика» на момент написания новости набирает более 40%. Далее с большим отставанием следуют «Республиканцы» и «Национальный фронт».