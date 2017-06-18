Советник Трампа призвал расследовать деятельность Коми

Правоохранительные органы Соединенных Штатов должны провести расследование в отношении бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Такое мнение высказал юридический советник президента США.

Джей Секулоу заявил, что расследования требует факт утечки информации от Коми. По словам советника Дональда Трампа, Коми в период нахождения на посту директора Бюро написал некий текст, который он передал через своего друга СМИ.

Речь идет об информации, касающейся расследования «вмешательства» России в американские выборы, которую получили от Джеймса Коми журналисты. Факт передачи этих сведений бывший глава ФБР признал в ходе состоявшихся на прошлой неделе сенатских слушаний.