Советник Трампа призвал расследовать деятельность Коми
18 июня 2017, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]
Правоохранительные органы Соединенных Штатов должны провести расследование в отношении бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Такое мнение высказал юридический советник президента США.
Джей Секулоу заявил, что расследования требует факт утечки информации от Коми. По словам советника Дональда Трампа, Коми в период нахождения на посту директора Бюро написал некий текст, который он передал через своего друга СМИ.
Речь идет об информации, касающейся расследования «вмешательства» России в американские выборы, которую получили от Джеймса Коми журналисты. Факт передачи этих сведений бывший глава ФБР признал в ходе состоявшихся на прошлой неделе сенатских слушаний.