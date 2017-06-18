Армия Ирака вступила на территорию Старого города в Мосуле

Иракские военные вступили на территорию Старого города в Мосуле, заявил представитель президента США в коалиции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгерк.

Об этом написал Макгерк на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

Операция по освобождению Мосула началась осенью 2016 года. За это время город покинули около 800 тыс. человек – более трети его жителей.

В пятницу иракская правительственная армия начала штурм районов Старого города в Мосуле, которые продолжают оставаться под контролем террористов. Наступление было вести крайне сложно, у района средневековая планировка, везде узкие улочки шириной всего в два-три метра. В этих условиях террористы-снайперы стреляют по иракским войскам из окон квартир, где живут мирные семьи. Члены ИГ используют мирное население как щит и при отступлении.