Что является счастьем для Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев и своего отца Алексея Порошенко с Днем отца, который в стране отмечают 18 июня. В Facebook Порошенко поделился радостью от того, что его отец жив.

"Если бы вы только знали, какое это в моем возрасте счастье, что рядом есть папа. В любых ситуациях могу рассчитывать на его надежную поддержку и дружеский совет", - заявил лидер Украины.

День отца отмечается в третье воскресенье июня в ряде стран, в том числе США, откуда пошла эта традиция. На Украине этот день считается "Всенародным Днем отца".