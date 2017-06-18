Концерт Басты в Одессе отменили из-за угроз радикалов

В Одессе из-за угроз украинских националистов сорвался концерт Басты.

Об отмене выступления рэпера в социальных сетях сообщили организаторы мероприятия. Содержание угроз радикалов не раскрывается.

Несколько дней назад запрещенная в РФ группировка «Правый сектор» опубликовала «черный список» артистов, концерты которых на Украине будут срывать представители движения. В вину эти исполнителям, в числе которых оказался и Баста, было поставлено то, что они выступали в Крыму, который в Киеве называют оккупированной территорией.

Ранее в Одессе не смог выступить еще один рэпер из России – Мот. Причиной отмены концерта также стали угрозы со стороны ультраправых сил.