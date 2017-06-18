В традиционном Параде русалок приняло участие свыше 3000 человек. Парад традиционно проводится в Нью-Йорке уже 35 раз. Участники и участницы проходят в элегантных костюмах морских обитателей.

В этот раз участники шли под проливным дождем, но на посещаемости мероприятия это мало отразилось, сообщает ТАСС.

Парад прошел вдоль океанического побережья района Кони-Айленд. Помимо нескольких сотен разных русалок в параде участвовал один осьминог, огромная акула, тритон, розовый фламинго и… гигантская кукла Дональда Трампа в короне Нептуна, то есть президента США сделали главой морских обитателей, среди которых было и несколько десятков пиратов. Парад был придуман, чтобы сделать популярнее район Бруклина. Теперь Парад русалок - одно из ярчайших зрелищ Нью-Йорка.