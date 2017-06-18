Друг 18-летнего россиянина, убитого в США, был причастен к ограблению

Стали известны некоторые подробности громкого убийства 18-летнего школьника Артема Зиберова в США. Россиянин был застрелен вместе с другом Шади Али Наджаром в салоне автомобиля.

Как оказалось, последний был причастен к ограблению из-за наркотиков. И это стало местью. В Наджара было выпущено 4 пуля, в Зиберова — 10. Это случилось накануне выпускного вечера в школе – 5 июня. Были ли у убийц мотивы в отношении россиянина, неизвестно. Возможно, он просто оказался не в том месте не в то время.

Как рассказал друг Наджара на допросе, примерно за полчаса до гибели товарищ сообщил о своих планах продать билет на выпускной бал 6 июня человеку по имени Роджер Гарсия. 19-летний юноша, а вместе с ним еще двое, арестованы по подозрению в двойном убийстве.



