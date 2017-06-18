Ирак начал штурм последнего подконтрольного ИГ района в Мосуле
18 июня 2017, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
Иракская правительственная армия начала штурм районов Старого города в Мосуле, которые продолжают оставаться под контролем террористов. Иракская армия проводит ее при поддержке международной коалиции во главе с США.
Старый город — последняя часть Мосула, удерживаемая боевиками группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Операция по освобождению Мосула началась осенью 2016 года. За это время город покинули около 800 тыс. человек – более трети его жителей.