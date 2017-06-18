Британский турист переоделся террористом: шутку не оценили

Британский турист в Хорватии надумал разыграть окружающих и переоделся террористом. Британец надел тюрбан и бронежилет и в таком наряде зашел с друзьями в местный бар, вооружившись игрушечным пистолетом.

Посетителям бара «шутка» не понравилась: многие были шокированы, а кто-то запаниковал, сообщает «Лайф».

Британцу напомнили о недавних терактах в Лондоне и объяснили, что подобные «шутки» недопустимы. Сам турист оправдывался тем, что его неправильно поняли: он переоделся в сомалийского пирата, а не в террориста. То, что пиратство – один из видов терроризма, путешественник не задумался. Осудили британского «шутника» пока только посетители бара, в полиции инцидентом не заинтересовались.