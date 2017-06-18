Пьяный военнослужащий ВСУ открыл стрельбу по сослуживцам

Украинские военные несут небоевые потери в зоне АТО. Вооруженные силы Украины страдают от дезертирства, самоубийства и пьяных инцидентов, которые нередко заканчиваются смертельными случаями.

Так случилось и на этот раз. Накануне пьяный военнослужащий ВСУ открыл беспорядочную стрельбу из автомата, убив четырех сослуживцев и ранив еще шестерых. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Макарово, сообщает ТК «Звезда» со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.



