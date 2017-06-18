В Афганистане пятеро смертников атаковали полицейский участок

В результате террористической атаки на востоке Афганистана погибло двое полицейских, но жертв могло быть и больше, если бы не профессионализм полицейских. На полицейский участок напали пятеро смертников.

Пятеро боевиков, обвязанные взрывчаткой, попытались атаковать отделение полиции на востоке Афганистана в провинции Пактия, пишет «РГ».

Один из боевиков подорвал себя на парковке рядом с полицейским участком, а остальные попытались прорваться внутрь отделения. Полицейские встретили нападавших плотным огнем, застрелив троих боевиков. Один из террористов до сих пор ведет бой с полицейскими. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственности за этот теракт.