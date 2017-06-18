На Чили обрушились аномальные снегопады, есть жертвы

В ночь на 17 июня в Чили внезапно вернулась зима: проливные дожди, а затем снегопады обрушились на побережье страны. Природный катаклизм оставил без жилья свыше трех тысяч человек, есть жертвы.

Центральные и южные районы Чили вначале залило дождями, а потом завалило снегом, сообщает «Лайф».

Аномальная непогода стала причиной гибели четырех человек, но количество жертв может возрасти. Известно, что без крыши над головой осталось порядка трех тысяч человек. Свыше 34 тысяч жителей страны остались без света: из-за дождей реки разлились и затопили линии электропередач. Спасательные службы Чили работают в авральном режиме.