Семерых пропавших американских моряков с эсминца нашли мертвыми

Семеро американских моряков, пропавших после столкновения эсминца «Фитцджеральд» с филиппинским торговым судном, найдены мертвыми. До этого момента они считались пропавшими без вести.

Тела были найдены водолазами после того, как поисковики получили доступ к зоне корабля, которая была повреждена при столкновении судов. Погибших обнаружили в затопленной части эсминца.

Столкновение судов произошло в 20.30 мск 16 июня примерно в 100 км от японского города Йокосука: торговое судно врезалось в борт американского корабля, причинив ему значительные повреждения, после чего эсминец частично затонул. Несколько американских моряков, включая командира экипажа, получили травмы, семеро пропали. При этом филиппинское судно, на котором находились 20 человек, не пострадало.