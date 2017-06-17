Советник Авакова обвинил «кремлевские руки» во взломе своего Instagram

Советник главы украинского МВД заявил о том, что «кремлевские руки» взломали его Instagram и разместили там неприличную фотографию.

Сегодня утром на странице Ильи Кивы в социальной сети появился снимок, на котором он запечатлен на фоне обнаженных женских ягодиц. Спустя некоторое время фотография, вызвавшая удивление подписчиков советника Арсена Авакова, была удалена.

Позже Илья Кива дал интервью украинским СМИ, в котором прокомментировал случившееся. По словам Кивы, он стал жертвой хакеров, которые работают на Москву. Киберпреступники якобы взломали аккаунт советника главы МВД и разместили там фотомонтаж. Как заявил Илья Кива, его, настоящего украинского патриота, пытались дискредитировать «грязные кремлевские руки».

Ранее «Аргументы недели» писали, что Кива призвал украинцев сломать гордыню в отношениях с Россией.