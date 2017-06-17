Климкин призвал страны НАТО учиться у Украины

Странам, входящим в НАТО, есть чему поучиться у Украины. С таким заявлением выступил Павел Климкин.

В разговоре с корреспондентом австрийского журнала Profil глава МИД Украины отметил, что его страна может принести большую пользу Североатлантическому альянсу. По словам Климкина, западные военные должны учиться у своих украинских коллег тактике, выносливости и боеготовности. Современная армия без всего этого обойтись не может, считает министр.

Ранее в субботу «Аргументы недели» процитировали СМИ, которые сообщили, что в начале июля на Украину прибудет делегация НАТО во главе с генсеком организации Йенсом Столтенбергом.