ВКС России уничтожили двух главарей ИГ

Российская военная авиация уничтожила на территории Сирии двух главарей запрещенной в РФ группировки ИГ. Информацию об этом некоторое время назад распространило Минобороны.

В ведомстве рассказали, что в начале июня разведка обнаружила силы ИГ, намеревающиеся прорваться в город Дейр-эз-Зор. Удар по террористам нанесли ВКС. В результате оказались уничтоженными 2 полевых командира, около 180 боевиков, автомобили и танки экстремистов.

Накануне появилась информация о том, что в Сирии убит лидер террористической группировки Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади. В настоящее время это сообщение проверяется российскими военными.