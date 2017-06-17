Савченко не согласилась с отменой «закона Савченко»

Надежда Савченко высказала свое несогласие с отменой закона, названного в ее честь.

Как рассказала депутат Верховной Рады в эфире украинского телевидения, ранее она предлагала администрации президента страны внести изменения в документ для того, чтобы он начал на практике защищать права граждан. Как следует из слов Савченко, эти предложения услышаны не были. Теперь она намерена оспаривать отмену закона через суд.

О том, что президент Петр Порошенко подписал поправки, отменяющие «закон Савченко», «Аргументы недели» сообщили ранее в субботу. В Совете Федерации РФ считают, что произошедшее – плохой знак для бывшей военной летчицы.