Президент Туркменистана помиловал более тысячи заключенных

Более тысячи осуждённых помиловал президент Туркменистана, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами страны Гурбангулы Бердымухамедов. Он подписал указ «О помиловании в честь Ночи всемогущества осуждённых лиц».

Бердымухамедов поручил руководителям правоохранительных ведомств обеспечить в короткие сроки освобождение и приезд помилованных в свои дома. Также дано поручение «трудоустроить помилованных, чтобы они добросовестным трудом искупили свою вину и приняли активное участие в развитии страны».

Ночь всемогущества отмечается в 27-ю ночь священного месяца Рамадан и в этом году приходится на ночь с 22 июня. Эта ночь, которая является предвестницей окончания мусульманского поста, особенно почитается верующими.