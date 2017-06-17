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Президент Туркменистана помиловал более тысячи заключенных

17 июня 2017, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Туркменистана помиловал более тысячи заключенных
Info-islam.ru

Более тысячи осуждённых помиловал президент Туркменистана, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами страны Гурбангулы Бердымухамедов. Он подписал указ «О помиловании в честь Ночи всемогущества осуждённых лиц».

Бердымухамедов поручил руководителям правоохранительных ведомств обеспечить в короткие сроки освобождение и приезд помилованных в свои дома. Также дано поручение «трудоустроить помилованных, чтобы они добросовестным трудом искупили свою вину и приняли активное участие в развитии страны».

Ночь всемогущества отмечается в 27-ю ночь священного месяца Рамадан и в этом году приходится на ночь с 22 июня. Эта ночь, которая является предвестницей окончания мусульманского поста, особенно почитается верующими.

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