Прием на работу пилотов российской гражданской авиации в Поднебесной закрыт

С 16 июня заявки отечественных специалистов для полетов на самолетах Поднебесной не рассматриваются. Управление гражданской авиации Китая закрыло прием на работу пилотов российской гражданской авиации.

Причинами этого китайские службы называют действия российских властей, которые "не соответствуют их стандартам и процедурам международного сотрудничества", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании всерьез обеспокоены утечкой летных кадров в Азию: за 2,5 года страну покинули 300 специалистов, еще 400 сейчас оформляют документы.

В Росавиации заявили, что данных о массовом переходе пилотов из РФ в азиатские компании у них нет.