Тереза Мэй была вынуждена бежать со встречи с погорельцами под защитой полиции

Глава британского правительства Тереза Мэй посетила место пожара и пообщалась с пострадавшими при пожаре в многоэтажном жилом доме. В месте, где проходила встреча, собрались возмущенные поведением премьера люди.

Люди были недовольны тем, что власти страны целые сутки оставались безучастны к их горю и избегали встречи с ними. Участники акции потребовали проведения тщательного расследования трагедии, жертвами которой, по некоторым данным, могли стать более 70 человек. Пострадавшие требуют предоставить им полную информацию о ходе расследования.

Ранее Мэй отказалась от общения с выжившими и была вынуждена в спешке покинуть встречу под охраной полиции, передает Лайф.