Работу администрации Дональда Трампа оценит комиссия по гражданским правам

Действия администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа проверит комиссия по гражданским правам в США. Проверка будет проводиться в течение двух лет, до 2019 года.

Как говорится в заявлении ведомства, "большинством голосов комиссия выразила обеспокоенность планами президентской администрации по сокращению бюджета и персонала и правозащитников по некоторым программам, которые обеспечивают соблюдение гражданских прав в нашей стране".

Планы Белого дома ослабят правозащитников, которые обеспечивают соблюдения прав, отметили в комиссии.

Во время проверки комиссия оценит, как сокращению бюджета и персонала повлияет на функции правозащитных организаций, передает РБК.