Работу администрации Дональда Трампа оценит комиссия по гражданским правам
17 июня 2017, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]
Действия администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа проверит комиссия по гражданским правам в США. Проверка будет проводиться в течение двух лет, до 2019 года.
Как говорится в заявлении ведомства, "большинством голосов комиссия выразила обеспокоенность планами президентской администрации по сокращению бюджета и персонала и правозащитников по некоторым программам, которые обеспечивают соблюдение гражданских прав в нашей стране".
Планы Белого дома ослабят правозащитников, которые обеспечивают соблюдения прав, отметили в комиссии.
Во время проверки комиссия оценит, как сокращению бюджета и персонала повлияет на функции правозащитных организаций, передает РБК.