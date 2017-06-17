Путин убежден: США никогда не раскроют данные о крушении MH17

Владимир Путин убежден, что США никогда не раскроют информацию, противоречащую версии об ответственности ополченцев Донбасса за катастрофу малайзийского пассажирского самолета Boeing на Украине.

Эту тему Путин обсуждал с американским режиссером Оливером Стоуном в 2015 году. Стоун готовил фильм о Путине и работал над книгой о российском лидере в течение двух лет.

Премьерный показ четырехсерийного фильма "Интервью с Путиным" состоялся на этой неделе. В пятницу в США в издательстве Hot Books вышла книга с полными текстами интервью на английском языке.

Путин ответил утвердительно на вопрос Стоуна о наличии у разведслужбы США информации о крушении Boeing. Власти США пристально наблюдали за ситуацией на Украине после госпереворота 2014 года.

По словам Путина," все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев", - сообщает ТАСС. "Если информацию противоречит этому, то тогда США никогда ее не раскроют", - подчеркнул он.

Путин уверен что катастрофы Boeing "никогда бы не случилось, если бы киевские власти прислушивались к нам и не начали полномасштабные военные действия в Донбассе.

Самолет Boeing-777 компании "Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 298 человек - граждане 10 государств.