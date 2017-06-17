Опубликованная финансовая декларация Трампа за 2016 год занимает 98 страниц

Опубликована финансовая декларация президента США Дональда Трампа за 2016 год. Отчет доходов и расходов Трампа опубликовало в пятницу, 16 июня, Бюро по вопросам этики при американском правительстве опубликовало документ на своем сайте. Объем декларации Трампа - 98 страниц.

Согласно отчету, президент США получил доход в размере $19,7 млн благодаря отелю в Вашингтоне, который открылся в сентябре 2016 года, $37,2 млн получено от курорта "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.

Доход Трампа от гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси) составила $19,8 млн, - сообщает ТАСС.

Президент США в прошлом году получил гонорар за свои книги в размере $7 млн и пенсию в $84 тыс. от Гильдии киноактеров США. В бумагах отражены инвестиции президента, различные активы, доходы и пенсионные счета. В них содержатся доходы Трампа от 565 различных компаний и организаций в размере $288 млн. Бюро отмечает, что президент ушел из них за день до своей инаугурации.