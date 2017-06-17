Трамп пришел в ярость из-за расследования обстоятельств увольнения экс-главы ФБР

По данным СМИ, американский лидер Дональд Трамп пришел в ярость, когда увидел по телевидению сюжет о расследовании обстоятельств увольнения им главы ФБР Джеймса Коми, которое ведет в отношении него спецпрокурор Роберт Мюллер.

По сведениям источника агентства Associated Press (AP), глава государства сильно разозлился и стал кричать.

Накануне утром Трамп на своей странице в Twitter сравнил ситуацию с расследованием с охотой на ведьм и возложил ответственность за это разбирательство на человека, имя которого он не назвал, и который, по словам президента, ранее советовал ему уволить Коми.

Ранее Дональд Трамп обвинил бывшего директора ФБР в трусости.