Пентагон подтвердил информацию о пострадавшем командире эсминца

Министерство обороны США подтвердило информацию о столкновении у берегов Японии эсминца своих ВМС «Фицджеральд» (Fitzgerald) и филиппинского судна - контейнеровоза.

В сообщении Тихоокеанского командования американских Вооруженных сил (ПАКОМ) говорится, что командир эсминца ВМС США Fitzgerald Брайс Бенсон ранен и был на вертолете отправлен в госпиталь в Йокосуке. Он находится в стабильном состоянии. Второго военного моряка эвакуировали и доставили в госпиталь позднее.

Представитель ПАКОМ подтвердил, что пропали без вести семь матросов, - передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ. Корабль и береговая охрана Японии продолжают поиски пропавших с эсминца моряков.