Эсминец ВМС США столкнулся с судном в Японском море, пропали 7 моряков

Эсминец ВМС США «Фицджеральд» в ночь на субботу столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин, в Японском море. На данный момент известно о семи пропавших военных моряках.

Инцидент произошел в 56 морских милях (103,7 км) к юго-западу от японского города Йокосуки полуострова Идзу. Эсминец шел на скорости 56 морских узлов, - передает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Согласно данным пресс-службы американских ВМС, два члена экипажа, в том числе капитан эсминца, получили ранения и нуждались в медицинской помощи и эвакуации.

Местонахождение семи моряков сейчас неизвестно, ведется поисковая операция военных.

ВМС США обратились за помощью к береговой охране Японии.