«ВКонтакте» закрыла свой украинский офис

Об этом журналистам сообщили в украинском подразделении компании. Решение закрыть офис там объяснили санкциями, введенными властями страны в отношении соцсети.

Напомним, в середине мая на Украине был заблокирован ряд российских сайтов, в том числе «ВКонтакте». Запрет интернет-ресурсов в Киеве объяснили тем, что они якобы являются инструментами «гибридной войны», которую Россию развязала против Украины.

Блокировка «ВКонтакте» вызвала возмущение среди украинских пользователей соцсети. Они провели несколько митингов протеста и попробовали оспорить данное решение через суд, однако оно пересмотрено не было.