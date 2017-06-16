Главный инспектор таможни Киева пытался скрыться от СБУ и устроил ДТП

Главный государственный инспектор управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни спровоцировал масштабное ДТП при попытке скрыться от СБУ, сообщается на сайте украинской спецслужбы.

Как сообщают правоохранители, им удалось задокументировать получение задержанным $7,5 тыс от импортера бытовой техники. В обмен им обещали не создавать искусственных препятствий при растаможке товара.

Главного инспектора задержали на окраине Киева возле одного из торгово-развлекательных центров во время получения части взятки. Злоумышленник пытался на собственном автомобиле скрыться с места происшествия, спровоцировав масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали граждане.

В ходе обысков по месту работы и жительства таможенника правоохранители изъяли большое количество валюты и записи с отметками о полученных взятках от компаний-импортеров.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц Киевской таможни, задействованных в уголовной сделке.