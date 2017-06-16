В Лондоне протестующие штурмовали муниципалитет из-за пожара в жилом доме

В Лондоне протестующие штурмовали местный муниципалитет Кенсингтона и Челси в связи с тем, что в результате пожара в жилом доме погибли по меньшей мере 30 человек. Протестующие скандируют: «Мы хотим справедливости».

В акции протеста всего принимают участие около 70 человек. Они держат плакаты и требуют, чтобы власти оказали помощь пострадавшим, полной информации о количестве жильцов дома, максимальной открытости расследования. Также они считают, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна была встретиться с пострадавшими, а не «с несколькими пожарными».

Большинство демонстрантов являются выходцами из стран Ближнего Востока и Африки, как и жильцы сгоревшего дома.

В Лондоне пропали без вести в результате пожара в многоэтажном жилом доме Grenfell Tower 65 человек, в том числе 18 детей и подростков. Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек, 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии.